Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси: «Я был уверен, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. Он выбрал лучший момент. На этом моя карьера практически заканчивается»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь высказался о своей игре на чемпионате мира-2022.

    «В Катаре я забил на каждой стадии плей-офф, но раньше в плей-офф чемпионатов мира вообще не забивал. Так и должно было быть. У фильма должен быть счастливый конец. Я был уверен, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. Он выбрал лучший момент. Такой конец – это здорово.

    На этом моя карьера практически заканчивается. Финального штриха лучше не придумать», – сказал Месси.

    • В финале Аргентина в серии пенальти победила Францию.
    • Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.
    • У Месси 7 «Золотых мячей».

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Лига 1. Месси принес «ПСЖ» победу над «Тулузой» (2:1) 1
    Месси показал вратарские сейвы четырехлетнего сына 1
    Бекхэм ответил, считает ли он Месси лучшим футболистом в истории 1
    Источник: Ole

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11