Месси: «Я был уверен, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. Он выбрал лучший момент. На этом моя карьера практически заканчивается»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь высказался о своей игре на чемпионате мира-2022.

«В Катаре я забил на каждой стадии плей-офф, но раньше в плей-офф чемпионатов мира вообще не забивал. Так и должно было быть. У фильма должен быть счастливый конец. Я был уверен, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. Он выбрал лучший момент. Такой конец – это здорово.

На этом моя карьера практически заканчивается. Финального штриха лучше не придумать», – сказал Месси.

В финале Аргентина в серии пенальти победила Францию.

Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.

У Месси 7 «Золотых мячей».

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