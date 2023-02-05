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  • Месси: «Я был уверен, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. Он выбрал лучший момент. На этом моя карьера практически заканчивается»

Месси: «Я был уверен, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. Он выбрал лучший момент. На этом моя карьера практически заканчивается»

5 февраля 2023, 00:07
20

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь высказался о своей игре на чемпионате мира-2022.

«В Катаре я забил на каждой стадии плей-офф, но раньше в плей-офф чемпионатов мира вообще не забивал. Так и должно было быть. У фильма должен быть счастливый конец. Я был уверен, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. Он выбрал лучший момент. Такой конец – это здорово.

На этом моя карьера практически заканчивается. Финального штриха лучше не придумать», – сказал Месси.

  • В финале Аргентина в серии пенальти победила Францию.
  • Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.
  • У Месси 7 «Золотых мячей».

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Источник: Ole
Франция. Лига 1 ПСЖ Аргентина Месси Лионель
Комментарии (20)
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Plyash
1675545182
Дай бог тебе и твоей семье удачи по жизни и дальше,Лионель.
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Красногвардейчик
1675546127
Молодец...Лионель
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Maxi_7
1675565189
Очевидно, что этими словами Лео прикрывает свою боль от ежегодных неудач в Лиге Чемпионов - самом главном турнире в карьере игрока... все мы помним его недавние слёзы в раздевалке Энфилда... и он прекрасно это понимает, так же как и то, что и в этом году скорее всего будет очередной провал, оттого и пытается сместить фокус внимания на ничего по сути не значащий и не решающий фановый турнир (чм). Ведь как говорил ещё Сэр Алекс: "Нет турнира важнее Лиги Чемпионов. Это особенный турнир как в карьере игрока, так и в карьере тренера. Когда звучит гимн Лиги Чемпионов, всё остальное меркнет на его фоне, а сердце замирает в предвкушении. Нет ничего в футболе, что могло бы сравниться с этим".
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slavа0508
1675578645
Достиг главной цели в профессиональной жизни . Молодец ....Мечты сбываются !!!!
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гууд
1675586230
Гном забыл совсем как продался арабам, а теперь про фильмы и концы их вспоминает... завтра завершит карьеру и через год будут другого "великого" облизывать в комментариях!
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Zenit40k
1675586696
Лео ,ты лучший в мире ,может захочешь поиграть и в лучшем клубе рпл и Европы ?Тогда приезжай в Питер )
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НикКин
1675586829
Ну и сказочник уверен он было
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Lipatoff
1675589867
Легенда, которая подарила лучшие впечатления о футболе. Спасибо за зрелищность и профессионализм, играй сколько сможешь...
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mihail200606
1675594123
Было бы супер красиво объявить о завершении сразу после финала...но ещё можно играть и играть.. и на следующий ЧМ ещё поехать.
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