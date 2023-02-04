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  • Аленичев предположил, сколько еще продлится отстранение российского футбола

Аленичев предположил, сколько еще продлится отстранение российского футбола

4 февраля 2023, 16:54
6

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что российские клубы и сборные точно не вернут в международные соревнования до лета 2024 года.

«Буквально недавно пошла информация, что наших спортсменов могут допустить к Олимпиаде под нейтральным флагом, сейчас начали идти разговоры про футбол, конечно, это хорошо.

Мое мнение, что в ближайшее время они ни к чему не приведут. Я думаю, что как минимум года полтора мы будем отстранены.

Но в связи с этим не хотелось бы уходить в Азию. Я бы все-таки немного подождал, контактировал как можно чаще с УЕФА по поводу нашего возвращения в Европу.

Но однозначно, в этом году мы не сыграем, но мы все равно должны оставаться на позитиве, надеяться на лучшее», – сказал Аленичев.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Азия Россия Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
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eugen-han
1675519983
Теперь понятно почему Дима не потянул на поприще политики. Потому что наивен и пребывает в иллюзии ожидания чего-то от кого-то. Полтора года говорит,- это смешно, потому что в Европу на ближайшие десять лет нам путь заказан.
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jek718875
1675526143
Олень он и есть Олень
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derrik2000
1675526494
У Аленя, как показало его с Титовым тренерство в Спартаке, ни характера, ни харизмы. Не дай Бог такого в руководители российского футбола или, тем более, всего российского спорта.
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Азбука
1675529506
Аленичева надо послать на переговоры с УЕФА. Разок переговорит и позитива поубавится. Будет ближе к реалиям.
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