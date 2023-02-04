Аленичев предположил, сколько еще продлится отстранение российского футбола

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что российские клубы и сборные точно не вернут в международные соревнования до лета 2024 года.

«Буквально недавно пошла информация, что наших спортсменов могут допустить к Олимпиаде под нейтральным флагом, сейчас начали идти разговоры про футбол, конечно, это хорошо.

Мое мнение, что в ближайшее время они ни к чему не приведут. Я думаю, что как минимум года полтора мы будем отстранены.

Но в связи с этим не хотелось бы уходить в Азию. Я бы все-таки немного подождал, контактировал как можно чаще с УЕФА по поводу нашего возвращения в Европу.

Но однозначно, в этом году мы не сыграем, но мы все равно должны оставаться на позитиве, надеяться на лучшее», – сказал Аленичев.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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