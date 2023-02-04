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    Аленичев предположил, сколько еще продлится отстранение российского футбола

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что российские клубы и сборные точно не вернут в международные соревнования до лета 2024 года.

    «Буквально недавно пошла информация, что наших спортсменов могут допустить к Олимпиаде под нейтральным флагом, сейчас начали идти разговоры про футбол, конечно, это хорошо.

    Мое мнение, что в ближайшее время они ни к чему не приведут. Я думаю, что как минимум года полтора мы будем отстранены.

    Но в связи с этим не хотелось бы уходить в Азию. Я бы все-таки немного подождал, контактировал как можно чаще с УЕФА по поводу нашего возвращения в Европу.

    Но однозначно, в этом году мы не сыграем, но мы все равно должны оставаться на позитиве, надеяться на лучшее», – сказал Аленичев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20739

      derrik2000 38 минут назад

      У Аленя, как показало его с Титовым тренерство в Спартаке, ни характера, ни харизмы.
      Не дай Бог такого в руководители российского футбола или, тем более, всего российского спорта.

      0
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      Рейтинг: +1889

      jek718875 44 минуты назад

      Олень он и есть Олень

      1
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      Рейтинг: +217

      eugen-han 2 часа назад

      Теперь понятно почему Дима не потянул на поприще политики. Потому что наивен и пребывает в иллюзии ожидания чего-то от кого-то. Полтора года говорит,- это смешно, потому что в Европу на ближайшие десять лет нам путь заказан.

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