Жену Роналду могут оштрафовать за нарушение закона о приличии

Джорджина Родригес, супруга нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, нарушила законы Саудовской Аравии.

Как пишет Marca, стиль одежды девушки не соответствует нормам в мусульманской стране.

В частности, Джорджина носила одежду с глубоким вырезом или открытой ногой.

Это нарушает закон о приличии, действующий в Саудовской Аравии с 2019 года.

Теперь ей грозит денежный штраф. Для первого раза он эквивалентен 25 евро. Для второго будет вдвое больше.

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