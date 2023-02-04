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    Жену Роналду могут оштрафовать за нарушение закона о приличии

    Джорджина Родригес, супруга нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, нарушила законы Саудовской Аравии.

    Как пишет Marca, стиль одежды девушки не соответствует нормам в мусульманской стране.

    В частности, Джорджина носила одежду с глубоким вырезом или открытой ногой.

    Это нарушает закон о приличии, действующий в Саудовской Аравии с 2019 года.

    Теперь ей грозит денежный штраф. Для первого раза он эквивалентен 25 евро. Для второго будет вдвое больше.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11244

      "supermax" 21 минуту назад

      хах...вдвое больше...это что же ...50 евро что ли? где взять такие деньги...

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