Жену Роналду могут оштрафовать за нарушение закона о приличии

хах...вдвое больше...это что же ...50 евро что ли? где взять такие деньги...
Джорджина Родригес, супруга нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, нарушила законы Саудовской Аравии.
Как пишет Marca, стиль одежды девушки не соответствует нормам в мусульманской стране.
В частности, Джорджина носила одежду с глубоким вырезом или открытой ногой.
Это нарушает закон о приличии, действующий в Саудовской Аравии с 2019 года.
Теперь ей грозит денежный штраф. Для первого раза он эквивалентен 25 евро. Для второго будет вдвое больше.
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