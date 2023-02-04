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  • Жену Роналду могут оштрафовать за нарушение закона о приличии

Жену Роналду могут оштрафовать за нарушение закона о приличии

4 февраля 2023, 15:40
3

Джорджина Родригес, супруга нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, нарушила законы Саудовской Аравии.

Как пишет Marca, стиль одежды девушки не соответствует нормам в мусульманской стране.

В частности, Джорджина носила одежду с глубоким вырезом или открытой ногой.

Это нарушает закон о приличии, действующий в Саудовской Аравии с 2019 года.

Теперь ей грозит денежный штраф. Для первого раза он эквивалентен 25 евро. Для второго будет вдвое больше.

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Источник: Marca
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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"supermax"
1675515128
хах...вдвое больше...это что же ...50 евро что ли? где взять такие деньги...
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MaxRnD
1675517381
О каких приличиях и законах речь при таких бабках ? Все законы всегда и везде пишутся для бедных и больных
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Красногорск_Фан
1675525853
Главное чтобы Рона не застукали с верблюдом )) Такие новости - удел журналистов. Имея миллиард евро можно изредка и в рояль погадить.
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