Линекер высмеял «Челси» после ничьей с «Фулхэмом»

Если Челси прикупит еще пару "МУДРИКОВ", то вообще вылетит в Чемпионшип и сгинет там навсегда...(((
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер с юмором прокомментировал последние результаты «Челси».
- У лондонцев 4 победы в 16 последних матчах.
- Команда занимает 9-е место в АПЛ, набрав 30 очков в 21 туре.
- В январе «Челси» потратил на трансферы 329,5 миллиона евро.
«Если «Челси» будет готов крупно потратиться летом, они могут стать угрозой», – написал Линекер в соцсетях.
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