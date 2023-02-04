Линекер высмеял «Челси» после ничьей с «Фулхэмом»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер с юмором прокомментировал последние результаты «Челси».

У лондонцев 4 победы в 16 последних матчах.

Команда занимает 9-е место в АПЛ, набрав 30 очков в 21 туре.

В январе «Челси» потратил на трансферы 329,5 миллиона евро.

«Если «Челси» будет готов крупно потратиться летом, они могут стать угрозой», – написал Линекер в соцсетях.

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