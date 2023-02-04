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    Линекер высмеял «Челси» после ничьей с «Фулхэмом»

    Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер с юмором прокомментировал последние результаты «Челси».

    • У лондонцев 4 победы в 16 последних матчах.
    • Команда занимает 9-е место в АПЛ, набрав 30 очков в 21 туре.
    • В январе «Челси» потратил на трансферы 329,5 миллиона евро.

    «Если «Челси» будет готов крупно потратиться летом, они могут стать угрозой», – написал Линекер в соцсетях.

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18705

      Cleaner 15 минут назад

      Если Челси прикупит еще пару "МУДРИКОВ", то вообще вылетит в Чемпионшип и сгинет там навсегда...(((

      0
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      Рейтинг: +1881

      jek718875 59 минут назад

      Игра придёт, хороших игроков там на два состава,я думаю потребуется месяц,другой

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      Рейтинг: +608

      Таврида 1 час назад

      Еще 1-2 миллиарда на покупки игроков и Челси сможет побороться за место в Лиге конференций.

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