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    У «Челси» 4 победы в 16 последних матчах. Команда идет 9-й в АПЛ

    «Челси» опять не выиграл в чемпионате Англии – ничья с «Фулхэмом» (0:0) в пятницу вечером.

    В последних 16 матчах команда Грэма Поттера победила всего четыре раза – по два в АПЛ и Лиге чемпионов.

    • «Челси» занимает 9-е место в Премьер-лиге, набрав 30 очков в 21 туре.
    • В январе лондонцы потратили на трансферы 329,5 миллиона евро.
    • Это больше, чем все клубы Примеры, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12991

      Алексей З 1 час назад

      Ошибочная стратегия.
      Нужен сильный тренер, а состав и так был хорош.

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    • ...
      Рейтинг: +1650

      vmonomah17 2 часа назад

      Видимо нужно еще купить игроков)))

      0
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