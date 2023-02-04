У «Челси» 4 победы в 16 последних матчах. Команда идет 9-й в АПЛ

«Челси» опять не выиграл в чемпионате Англии – ничья с «Фулхэмом» (0:0) в пятницу вечером.

В последних 16 матчах команда Грэма Поттера победила всего четыре раза – по два в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Челси» занимает 9-е место в Премьер-лиге, набрав 30 очков в 21 туре.

В январе лондонцы потратили на трансферы 329,5 миллиона евро.

Это больше, чем все клубы Примеры, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно