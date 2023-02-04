«Если это искренне, то это страшно». Орлов – о словах Кокорина про тюрьму

Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к заявлению Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Видимо, Саша Кокорин получил в тюрьме школу для себя. Но это не значит, что каждый должен пройти тюремную камеру для того, чтобы получить школу.

Большинство людей становятся хорошими без тюрьмы (смеeтся). Это несерьeзно.

Когда-то одна женщина, участвовавшая в дебатах на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сказала ведущему, который повeл себя не очень корректно: «Иногда лучше жевать, чем говорить», передав ему мятные конфеты.

Это я сейчас хочу сказать про Кокорина. Иногда лучше промолчать, не говорить. Потому что выдавать своe... Если это искренне, то это страшно», – заявил Орлов.

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