«Если это искренне, то это страшно». Орлов – о словах Кокорина про тюрьму

Журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к заявлению Александра Кокорина о тюрьме.
- Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
- Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
- Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.
«Видимо, Саша Кокорин получил в тюрьме школу для себя. Но это не значит, что каждый должен пройти тюремную камеру для того, чтобы получить школу.
Большинство людей становятся хорошими без тюрьмы (смеeтся). Это несерьeзно.
Когда-то одна женщина, участвовавшая в дебатах на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сказала ведущему, который повeл себя не очень корректно: «Иногда лучше жевать, чем говорить», передав ему мятные конфеты.
Это я сейчас хочу сказать про Кокорина. Иногда лучше промолчать, не говорить. Потому что выдавать своe... Если это искренне, то это страшно», – заявил Орлов.
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Источник: «Чемпионат»