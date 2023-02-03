Бердыев рассказал, сколько времени ему нужно на построение команды в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев дал комментарий после матча первого тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Мы знаем, как перестраиваться, но иногда чуть-чуть опаздываем. Что касается атаки, то во втором тайме стали играть более правильно.

Удаление? Я не думаю, что оно было оправдано. Тактический фол нужен был, но не такой.

Доволен ли первым матчем? Ну, нам надо было что-то посмотреть, еще есть время.

Когда увидим «Сочи» Бердыева? Ну, пять-семь туров точно», – сказал Бердыев.

Бердыев пришел в «Сочи» в декабре из иранского «Трактора».

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».

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