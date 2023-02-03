Бердыев рассказал, сколько времени ему нужно на построение команды в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев дал комментарий после матча первого тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (0:1).
«Мы знаем, как перестраиваться, но иногда чуть-чуть опаздываем. Что касается атаки, то во втором тайме стали играть более правильно.
Удаление? Я не думаю, что оно было оправдано. Тактический фол нужен был, но не такой.
Доволен ли первым матчем? Ну, нам надо было что-то посмотреть, еще есть время.
Когда увидим «Сочи» Бердыева? Ну, пять-семь туров точно», – сказал Бердыев.
- Бердыев пришел в «Сочи» в декабре из иранского «Трактора».
- «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
- Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».
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Источник: «РБ Спорт»