Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев рассказал, сколько времени ему нужно на построение команды в «Сочи»

    Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев дал комментарий после матча первого тура Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (0:1).

    «Мы знаем, как перестраиваться, но иногда чуть-чуть опаздываем. Что касается атаки, то во втором тайме стали играть более правильно.

    Удаление? Я не думаю, что оно было оправдано. Тактический фол нужен был, но не такой.

    Доволен ли первым матчем? Ну, нам надо было что-то посмотреть, еще есть время.

    Когда увидим «Сочи» Бердыева? Ну, пять-семь туров точно», – сказал Бердыев.

    • Бердыев пришел в «Сочи» летом из иранского «Трактора».
    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
    • Бердыев дважды брал РПЛ с «Рубином».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Мелкадзе рассказал, что изменилось в «Сочи» с приходом Бердыева
    Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» в большинстве победил «Сочи» (1:0) и вышел в лидеры 4
    «Здравствуйте, очень приятно». Судья Иванов во время матча разобрал спорный эпизод игры «Краснодар» – «Сочи»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2023 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11