Агент не исключил зимний уход Дивеева из ЦСКА

Агент Олег Еремин высказался о будущем своего клиента – Игоря Дивеева из ЦСКА.

— Был интерес от двух турецких клубов, но в конкретное предложение он не вылился.

— Можно ли говорить, что Дивеев точно останется в ЦСКА до конца сезона?

— Я не могу этого утверждать. Гипотетически есть возможность какого-либо перехода. Не могу говорить на сто процентов, что останется Игорь останется в ЦСКА. Все может произойти быстро, если что.

— Ведутся ли переговоры с ЦСКА по продлению контракта?

— Переговоры ведутся.

В этом сезоне у Дивеева 12 матчей.

В сентябре игрок получил травму и пропустил отрезок до января.

Дивеев стоит 6 миллионов евро.

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