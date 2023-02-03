Агент не исключил зимний уход Дивеева из ЦСКА

Агент Олег Еремин высказался о будущем своего клиента – Игоря Дивеева из ЦСКА.
— Был интерес от двух турецких клубов, но в конкретное предложение он не вылился.
— Можно ли говорить, что Дивеев точно останется в ЦСКА до конца сезона?
— Я не могу этого утверждать. Гипотетически есть возможность какого-либо перехода. Не могу говорить на сто процентов, что останется Игорь останется в ЦСКА. Все может произойти быстро, если что.
— Ведутся ли переговоры с ЦСКА по продлению контракта?
— Переговоры ведутся.
- В этом сезоне у Дивеева 12 матчей.
- В сентябре игрок получил травму и пропустил отрезок до января.
- Дивеев стоит 6 миллионов евро.
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Источник: «РБ Спорт»