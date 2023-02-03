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    Агент не исключил зимний уход Дивеева из ЦСКА

    Агент Олег Еремин высказался о будущем своего клиента – Игоря Дивеева из ЦСКА.

    — Был интерес от двух турецких клубов, но в конкретное предложение он не вылился.

    — Можно ли говорить, что Дивеев точно останется в ЦСКА до конца сезона?

    — Я не могу этого утверждать. Гипотетически есть возможность какого-либо перехода. Не могу говорить на сто процентов, что останется Игорь останется в ЦСКА. Все может произойти быстро, если что.

    — Ведутся ли переговоры с ЦСКА по продлению контракта?

    — Переговоры ведутся.

    • В этом сезоне у Дивеева 12 матчей.
    • В сентябре игрок получил травму и пропустил отрезок до января.
    • Дивеев стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.02.2023 22:45
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