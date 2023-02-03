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    «Думал, будем в тройке». Антон Миранчук – о «Локомотиве» в этом сезоне РПЛ

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о своих ожиданиях от сезона прошлым летом.

    • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

    «Когда мы начинали летние сборы, по проведeнным играм я думал, что мы будем в тройке.

    Что произошло? Как-то так случилось, видимо, кто-то что-то делал неправильно.

    Я не хочу смотреть назад, а хочу смотреть вперeд, чтобы выбраться с этого 14-го места», – сказал Миранчук.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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