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    «Торпедо» бесплатно подписало защитника сборной Белоруссии

    «Торпедо» объявило о переходе Романа Юзепчука из солигорского «Шахтера».

    25-летний правый защитник сменил команду на правах свободного агента.

    Срок контракта пока неизвестен. Новичок «Торпедо» взял себе 25-й игровой номер.

    • Юзепчук ранее не играл за пределами Белоруссии.
    • В его активе 16 матчей за сборную, 1 гол, 1 ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

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    Источник: сайт «Торпедо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +603

      Таврида 55 минут назад

      А что это у него за стрелочки на лбу? Объясняют строение черепа белорусского футболиста для российских болельщиков?)

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