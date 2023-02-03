«Торпедо» бесплатно подписало защитника сборной Белоруссии

А что это у него за стрелочки на лбу? Объясняют строение черепа белорусского футболиста для российских болельщиков?)
«Торпедо» объявило о переходе Романа Юзепчука из солигорского «Шахтера».
25-летний правый защитник сменил команду на правах свободного агента.
Срок контракта пока неизвестен. Новичок «Торпедо» взял себе 25-й игровой номер.
- Юзепчук ранее не играл за пределами Белоруссии.
- В его активе 16 матчей за сборную, 1 гол, 1 ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.
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