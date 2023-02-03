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    Лещук: «Слушать футбольных комментаторов – это полный ужас»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук недоволен работой российских комментаторов.

    «Мне больше нравится слушать Дмитрия Губерниева, чем Георгия Черданцева. Когда кричит Черданцев, его эмоции кажутся наигранными.

    Слушать футбольных комментаторов – это полный ужас. Больше для фона, чем что-то узнать. Обычному болельщику комментаторы – это интересно. Для профессионала – много неправды», – сказал Лещук.

    • 26-летний игрок стоит 600 тысяч евро.
    • В сезоне РПЛ у Лещука 1 матч, 2 пропущенных мяча.
    • Игрок всю карьеру проводит в «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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    Сегодня, 15:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1871

      jek718875 48 минут назад

      Идиёт,купи запасные труселя,ж**у об скамейку протрёшь,наши комментаторы THE BEST!

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      Рейтинг: +2534

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Особенно когда Генич гнусавит о чём угодно,только не о том что происходит на поле. Хочется звук отключить. Не осталось сейчас нормальных комментаторов,одни аналитики

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