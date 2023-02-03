Лещук: «Слушать футбольных комментаторов – это полный ужас»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук недоволен работой российских комментаторов.

«Мне больше нравится слушать Дмитрия Губерниева, чем Георгия Черданцева. Когда кричит Черданцев, его эмоции кажутся наигранными.

Слушать футбольных комментаторов – это полный ужас. Больше для фона, чем что-то узнать. Обычному болельщику комментаторы – это интересно. Для профессионала – много неправды», – сказал Лещук.

26-летний игрок стоит 600 тысяч евро.

В сезоне РПЛ у Лещука 1 матч, 2 пропущенных мяча.

Игрок всю карьеру проводит в «Динамо».

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