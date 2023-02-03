Лещук: «Слушать футбольных комментаторов – это полный ужас»

Идиёт,купи запасные труселя,ж**у об скамейку протрёшь,наши комментаторы THE BEST!
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук недоволен работой российских комментаторов.
«Мне больше нравится слушать Дмитрия Губерниева, чем Георгия Черданцева. Когда кричит Черданцев, его эмоции кажутся наигранными.
Слушать футбольных комментаторов – это полный ужас. Больше для фона, чем что-то узнать. Обычному болельщику комментаторы – это интересно. Для профессионала – много неправды», – сказал Лещук.
- 26-летний игрок стоит 600 тысяч евро.
- В сезоне РПЛ у Лещука 1 матч, 2 пропущенных мяча.
- Игрок всю карьеру проводит в «Динамо».
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