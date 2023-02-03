Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джикия оценил уровень новичков «Спартака»

3 февраля 2023, 11:33
2

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о новичках клуба Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

— Как вам новичок Дуарте? Скоро его увидим основным защитником «Спартака»?

— Это не ко мне вопрос. Что касается его общения в коллективе, то он с каждым днем становится все ближе, адаптируется, что очень хорошо. Тавареш тоже. Все будет хорошо. Чувствую ли, что это усиление? Покажет время.

— Что скажете по Таварешу?

— Они приехали с Дуарте вместе. Они хорошо вливаются в коллектив потихоньку. Понятно, что тяжело. Будет еще переезд в Москву, это займет время на адаптацию. Мы со своей стороны максимально поможем им. Что касается футбольных качеств, то это покажет только время

— Сегодня практически не было опасных моментов. Как защитника вас это радует или огорчает?

— Не знаю, опасные моменты у наших ворот были. Будет анализировать, разбор будет обязательно, где проведем работу над ошибками.

  • Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
  • «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком» 4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Тавареш Томаш Дуарте Алексис
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1675416881
Джикия, видимо, поступил в дипломатическую академию. Или берёт уроки у Черчесова. ) Хрен чё скажет.
Ответить
alefreddy
1675441533
мог сказать все туманно но время покажет и все
Ответить
Главные новости
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
4
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
4
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
4
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
3
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
11
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
27
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
2
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
1
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
7
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
11
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
6
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
1
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
13
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
27
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
23
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
5
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
54
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
15
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+