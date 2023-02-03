Джикия оценил уровень новичков «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о новичках клуба Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.
— Как вам новичок Дуарте? Скоро его увидим основным защитником «Спартака»?
— Это не ко мне вопрос. Что касается его общения в коллективе, то он с каждым днем становится все ближе, адаптируется, что очень хорошо. Тавареш тоже. Все будет хорошо. Чувствую ли, что это усиление? Покажет время.
— Что скажете по Таварешу?
— Они приехали с Дуарте вместе. Они хорошо вливаются в коллектив потихоньку. Понятно, что тяжело. Будет еще переезд в Москву, это займет время на адаптацию. Мы со своей стороны максимально поможем им. Что касается футбольных качеств, то это покажет только время
— Сегодня практически не было опасных моментов. Как защитника вас это радует или огорчает?
— Не знаю, опасные моменты у наших ворот были. Будет анализировать, разбор будет обязательно, где проведем работу над ошибками.
- Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
- «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.
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