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    Джикия оценил уровень новичков «Спартака»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о новичках клуба Алексисе Дуарте и Томаше Тавареше.

    — Как вам новичок Дуарте? Скоро его увидим основным защитником «Спартака»?

    — Это не ко мне вопрос. Что касается его общения в коллективе, то он с каждым днем становится все ближе, адаптируется, что очень хорошо. Тавареш тоже. Все будет хорошо. Чувствую ли, что это усиление? Покажет время.

    — Что скажете по Таварешу?

    — Они приехали с Дуарте вместе. Они хорошо вливаются в коллектив потихоньку. Понятно, что тяжело. Будет еще переезд в Москву, это займет время на адаптацию. Мы со своей стороны максимально поможем им. Что касается футбольных качеств, то это покажет только время

    — Сегодня практически не было опасных моментов. Как защитника вас это радует или огорчает?

    — Не знаю, опасные моменты у наших ворот были. Будет анализировать, разбор будет обязательно, где проведем работу над ошибками.

    • Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
    • «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24124

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Джикия, видимо, поступил в дипломатическую академию. Или берёт уроки у Черчесова. ) Хрен чё скажет.

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