Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Карпин не поздравил меня с днем рождения. С чего мне ему что-то желать?»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отказался поздравлять с 54-летием главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    «Ничего по дню рождения Карпина не могу говорить. Он меня не поздравлял, я, тем более, не буду поздравлять его. С чего мне ему что-то желать?», — сказал Мостовой.

    • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
    • Его клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Ари: «Хочу, чтобы Карпин возглавил сборную Бразилии» 2
    Зарема: «Карпин – неблагодарный. Федун закрыл все его долги в Испании и дал лучшую команду в России» 18
    Карпин ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в «Спартак» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:29
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      520de 4 минуты назад

      Пpогнозы футбольныx матчей bets-info.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3471

      Ziklop 10 минут назад

      14 друзей срутся между собой, гавнюки были! гавнюками и остались!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11