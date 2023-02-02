Мостовой: «Карпин не поздравил меня с днем рождения. С чего мне ему что-то желать?»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отказался поздравлять с 54-летием главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Ничего по дню рождения Карпина не могу говорить. Он меня не поздравлял, я, тем более, не буду поздравлять его. С чего мне ему что-то желать?», — сказал Мостовой.

Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

Его клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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