«Были таблетки в стаканчиках. И все сами принимали решение: брать эти «витамины» или не брать». Митрески – о бромантане в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески прокомментировал допинговый скандал в московском клубе в 2003 году.

Егор Титов сдал положительную допинг-пробу в расположении сборной России.

В его организме обнаружили бромантан.

Футболиста дисквалифицировали на год.

– При новом тренере Андрее Чернышове как вы себя чувствовали? Тогда же этот скандал с бромантаном всплыл.

– Я не принимал таблеток, ничего такого, поэтому у меня не было допинга. Но после истории с Титовым было сложно, всe‑таки он был лидером, капитаном команды.

С Титовым «Спартак» играл в один футбол, без него – в другой, эта новость стала трагедией для команды.

– Ты таблетки не принимал – это была принципиальная позиция?

– Да, я же никогда их не принимал вообще. Давали не только в «Спартаке» – практически во всех клубах, в том числе в немецких.

Но я всегда был противником химии и считал, что на поле она ничего не значит. Даже когда молодой был, даже после «Спартака» – нигде.

Ни в Германии, ни в Израиле, ни в Азербайджане, нигде. Самое главное для меня были питание и тренировки.

– Кто виноват был в той истории?

– Не знаю, честно. Там же никого не заставляли. Просто были таблетки в маленьких пластмассовых стаканчиках.

И все сами принимали решение: брать эти «витамины» или не брать. Но ни доктора, ни тренеры, ни помощники не заставляли принимать насильно.

– Когда был скандал, приезжала полиция? Разбирались?

– Я не знаю. Повторю, в любом клубе в любой стране тебе предлагают какие‑то препараты. Пластиковый стаканчик, а в нем – таблетки.

А что в этих таблетках ты не знаешь, доктор говорит – полезно, но как это проверить? Точно такая же практика была в клубах Бундеслиги, например.

Не знаю, допинг там или витамины, но я не рисковал это пробовать.

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