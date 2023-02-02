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    «Были таблетки в стаканчиках. И все сами принимали решение: брать эти «витамины» или не брать». Митрески – о бромантане в «Спартаке»

    Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески прокомментировал допинговый скандал в московском клубе в 2003 году.

    • Егор Титов сдал положительную допинг-пробу в расположении сборной России.
    • В его организме обнаружили бромантан.
    • Футболиста дисквалифицировали на год.

    – При новом тренере Андрее Чернышове как вы себя чувствовали? Тогда же этот скандал с бромантаном всплыл.

    – Я не принимал таблеток, ничего такого, поэтому у меня не было допинга. Но после истории с Титовым было сложно, всe‑таки он был лидером, капитаном команды.

    С Титовым «Спартак» играл в один футбол, без него – в другой, эта новость стала трагедией для команды.

    – Ты таблетки не принимал – это была принципиальная позиция?

    – Да, я же никогда их не принимал вообще. Давали не только в «Спартаке» – практически во всех клубах, в том числе в немецких.

    Но я всегда был противником химии и считал, что на поле она ничего не значит. Даже когда молодой был, даже после «Спартака» – нигде.

    Ни в Германии, ни в Израиле, ни в Азербайджане, нигде. Самое главное для меня были питание и тренировки.

    – Кто виноват был в той истории?

    – Не знаю, честно. Там же никого не заставляли. Просто были таблетки в маленьких пластмассовых стаканчиках.

    И все сами принимали решение: брать эти «витамины» или не брать. Но ни доктора, ни тренеры, ни помощники не заставляли принимать насильно.

    – Когда был скандал, приезжала полиция? Разбирались?

    – Я не знаю. Повторю, в любом клубе в любой стране тебе предлагают какие‑то препараты. Пластиковый стаканчик, а в нем – таблетки.

    А что в этих таблетках ты не знаешь, доктор говорит – полезно, но как это проверить? Точно такая же практика была в клубах Бундеслиги, например.

    Не знаю, допинг там или витамины, но я не рисковал это пробовать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1086

      Fialet 21 минуту назад

      Да везде в спорте допинг, у нас в городе сам видел, как один тренер даёт какие то таблетки подросткам уровня первого - второго разрядов. На мой вопрос ответил, что это для сердца.

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      Рейтинг: +1922

      alefreddy 28 минут назад

      а слили только тогда одного доктора Катулина который вообще только пришел в команду

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      Рейтинг: +339

      ПалкоВводецъ (returned) 38 минут назад

      Там же никого не заставляли. Просто вёдра с бромантаном везде стояли. Вот они липовые шампиньоны в лихие 90 года, когда все клубы влачили жалкое существования, а эти жировали и скупали лучших игроков. Гыгыгы

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      Рейтинг: +878

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 18 минут назад

      Барматуха, а мож бромантан

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