Депутат Журова: «Сесть в тюрьму и бросить свою семью – это стать настоящим мужчиной по-кокорински»

Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала слова экс-нападающего сборной Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Мне кажется, что настоящий мужчина должен нормально относиться к своей семье, я считаю, нормальный мужчина – тот, кто заботится о своей семье, о своих детях.

Я думаю, сидеть в тюрьме – это не самое большое достижение, у него же тоже близкие, которые переживали за него в этот момент.

Как раз думать о своих близких, когда ты совершаешь такие поступки, вот это и есть действия настоящего мужчины.

Для меня настоящий мужчина – это тот, кто заботится о своей семье, а когда он в тюрьму попадает, то он не заботится.

Конечно, бывают случайности, когда кто-то подставил или еще что-то.

Получается, что по-кокорински стать настоящим мужчиной – это сесть в тюрьму и бросить свою семью. Ну, это ужас», – сказала Журова.

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