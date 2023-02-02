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    Депутат Журова: «Сесть в тюрьму и бросить свою семью – это стать настоящим мужчиной по-кокорински»

    Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала слова экс-нападающего сборной Александра Кокорина о тюрьме.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    «Мне кажется, что настоящий мужчина должен нормально относиться к своей семье, я считаю, нормальный мужчина – тот, кто заботится о своей семье, о своих детях.

    Я думаю, сидеть в тюрьме – это не самое большое достижение, у него же тоже близкие, которые переживали за него в этот момент.

    Как раз думать о своих близких, когда ты совершаешь такие поступки, вот это и есть действия настоящего мужчины.

    Для меня настоящий мужчина – это тот, кто заботится о своей семье, а когда он в тюрьму попадает, то он не заботится.

    Конечно, бывают случайности, когда кто-то подставил или еще что-то.

    Получается, что по-кокорински стать настоящим мужчиной – это сесть в тюрьму и бросить свою семью. Ну, это ужас», – сказала Журова.

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    Источник: «Все про спорт»

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67068

      portero 1 час назад

      Значит он кумир депутатов, нашли место где дозволено сказать то что думаешь....

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