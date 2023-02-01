«Челси» летом могут покинуть семь игроков

«Челси» после затратного зимнего трансферного окна уже готовится к летнему. Клуб готов отпустить в другие клубы семь футболистов, чтобы выручить за них деньги:

Продажа игроков «Челси» нужна, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

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