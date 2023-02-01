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    «Челси» летом могут покинуть семь игроков

    «Челси» после затратного зимнего трансферного окна уже готовится к летнему. Клуб готов отпустить в другие клубы семь футболистов, чтобы выручить за них деньги:

    Продажа игроков «Челси» нужна, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

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    Источник: The Guardian

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    01.02.2023 23:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +576

      Таврида 54 минуты назад

      Каким образом Челси будет игроков продавать? Эти лондонские криворуки не смогли даже контракт Зиеша по электронной почте в Париж переслать, бггг

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      Рейтинг: +12267

      DeStar 56 минут назад

      не плохая распродажа
      причем что вряд ли челси будет просить много денег, потому что задача стоит их продать/сбагрить, а не набивать цену
      Зиеш хорош, ковачич - вообще не знаю зачем его продают
      пулишич, еще может поиграть да и чилвэл норм, но у него хана крестам.
      реалу можно вон ковачича и вернуть, пригодится если летом уйдет кроос или модрич, а думаю 1 точно уйдет ,а скорее всего даже оба. И останеся вальверде, камавинга и чуамени с себальосом. Ковачич бы сюда в тему был

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