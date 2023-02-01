«Мы продали лидера прямому конкуренту». Тиаго Силва – об уходе Жоржиньо в «Арсенал»

Защитник «Челси» Тиаго Силва недоволен уходом полузащитника Жоржиньо в «Арсенал».
«Жоржиньо продан прямому конкуренту. Такое случается в футболе. Такие вещи мы не можем контролировать.
Ушел лидер раздевалки, он много говорил. Теперь нужно компенсировать отсутствие Жоржиньо», – сказал бразилец.
- 31-летний Жоржиньо продан в «Арсенал» за 11,3 миллиона евро.
- В сезоне АПЛ у Жоржиньо 18 матчей, 2 гола.
- Жоржиньо брал с «Челси» Лигу чемпионов и Лигу Европы.
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Источник: ESPN