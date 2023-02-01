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    «Мы продали лидера прямому конкуренту». Тиаго Силва – об уходе Жоржиньо в «Арсенал»

    Защитник «Челси» Тиаго Силва недоволен уходом полузащитника Жоржиньо в «Арсенал».

    «Жоржиньо продан прямому конкуренту. Такое случается в футболе. Такие вещи мы не можем контролировать.

    Ушел лидер раздевалки, он много говорил. Теперь нужно компенсировать отсутствие Жоржиньо», – сказал бразилец.

    • 31-летний Жоржиньо продан в «Арсенал» за 11,3 миллиона евро.
    • В сезоне АПЛ у Жоржиньо 18 матчей, 2 гола.
    • Жоржиньо брал с «Челси» Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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    Источник: ESPN

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    01.02.2023 22:39
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