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    Кокорин – об игре против Роналду: «От него очень круто пахло. Все в штрафной это почувствовали»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, чем ему запомнился Криштиану Роналду.

    – С Криштиану Роналду не было никогда возможности пересечься?

    – Пересекся на поле, один раз в жизни. 1:0 выиграли – и все, больше не пересекался.

    – Это как?

    – Россия – Португалия (отбор к ЧМ-2014 – прим. «Бомбардира»).

    – И как? Есть какая-то энергетика у него, ты что-то почувствовал?

    – Я почувствовал, что это футбик, от которого суперпахло на поле.

    – Серьезно?

    – Да, потому что я играл с ним на угловых в той игре, в России, на «Лужниках».

    – Как думаешь, он знал, кто ты?

    – Я думаю, нет.

    Александр Кокорин почувствовал запах Криштиану Роналду!

    – Я думаю, там почувствовали все, кто были в штрафной. Потому что, ну слушай, от него реально очень круто пахло.

    Я с ним играл, когда играешь, ты там должен его сбивать, на угловом хватать как-то, а я смотрю на него: слушай, Криш передо мной стоит. Ну как? Я его даже боялся [задеть]. Не то что боялся, я такой думаю: сейчас ему подадут, мне нужно его толкать, он на меня посмотрит – ты кто?

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16954

      Barmaleushka 50 минут назад

      Все играли , а Саша нюхал .

      2
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      Рейтинг: +2076

      Bozigit 1 час назад

      Развязался язык называется) Ни чему жизнь не учит)

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