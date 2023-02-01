Кокорин – об игре против Роналду: «От него очень круто пахло. Все в штрафной это почувствовали»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, чем ему запомнился Криштиану Роналду.

– С Криштиану Роналду не было никогда возможности пересечься?

– Пересекся на поле, один раз в жизни. 1:0 выиграли – и все, больше не пересекался.

– Это как?

– Россия – Португалия (отбор к ЧМ-2014 – прим. «Бомбардира»).

– И как? Есть какая-то энергетика у него, ты что-то почувствовал?

– Я почувствовал, что это футбик, от которого суперпахло на поле.

– Серьезно?

– Да, потому что я играл с ним на угловых в той игре, в России, на «Лужниках».

– Как думаешь, он знал, кто ты?

– Я думаю, нет.

– Александр Кокорин почувствовал запах Криштиану Роналду!

– Я думаю, там почувствовали все, кто были в штрафной. Потому что, ну слушай, от него реально очень круто пахло.

Я с ним играл, когда играешь, ты там должен его сбивать, на угловом хватать как-то, а я смотрю на него: слушай, Криш передо мной стоит. Ну как? Я его даже боялся [задеть]. Не то что боялся, я такой думаю: сейчас ему подадут, мне нужно его толкать, он на меня посмотрит – ты кто?

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