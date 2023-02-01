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    Уткин: «Кокорин – придурок, мозгов нет вообще. Что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать?»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал слова нападающего Александра Кокорина о тюрьме.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    «Кокорин – настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи?

    В моей юности так некоторые говорили об армии. Когда еще 2 года служили. И из институтов забирали. Тоже спорная тема: отчего-то между 18-ю и 20-ю годами нужно, зачем-то, прервать образование, уйти куда-то, с вероятностью 50% дать кому-то малознакомому в жопу, а если говорить о моeм поколении, весьма вероятно смотаться в Афган…

    Но таков был закон. Ты просто дорастал до восемнадцати, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть.

    А сидят ведь не потому, что до восемнадцати дорос. Сидят у нас по статье. Для этого надо худо-бедно совершить преступление. То есть что каждому полезно совершить преступление. Школу жизни получить. Иначе по Конституции в тюрьму ведь не попасть.

    Так что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму ж еще попасть надо!

    Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще», – написал Уткин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16954

      Barmaleushka 43 минуты назад

      Вот если бы кокоша срок мотал где-нибудь под Моздоком , да в общей хате ....
      А так санаторий с ограничениями .

      0
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      Рейтинг: +24089

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Судя по весу Вася в Армии не служил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12942

      Алексей З 1 час назад

      Про задницу Василий погорячился , а по сути всё верно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5633

      TOMSON 2 часа назад

      Фигасе у Васи вероятность в 50% дать в армии в жопу. Я надеюсь он пинок имел введу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1566

      aubergine > TOMSON 2 часа назад

      Я вот тоже очень удивился, прочитав ЭТО. Интересно, служил ли в армии сам г-н Уткин. И, если служил, то сумел ли сберечь свой тыл, раз уж его на такие признания потянуло)

      3
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      Рейтинг: +5633

      TOMSON > aubergine 2 часа назад

      После окончания пятого курса решил взять академический отпуск, чтобы не идти в армию, но так и не вернулся к учёбе, как не пошёл и в армию, поскольку журналистская карьера пошла в гору
      Из википедии. Не удивлен

      1
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      Рейтинг: +1566

      aubergine > TOMSON 2 часа назад

      Он наверное уже тогда заранее что-то знал, вот и решил не идти в армию)

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      Рейтинг: +823

      dragoon000320 2 часа назад

      красава Вася, как всегда метко и по делу)

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      Рейтинг: +3630

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Соглашусь... Кокоша просто сказочный...

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