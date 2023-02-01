Уткин: «Кокорин – придурок, мозгов нет вообще. Что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать?»

Журналист Василий Уткин прокомментировал слова нападающего Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Кокорин – настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи?

В моей юности так некоторые говорили об армии. Когда еще 2 года служили. И из институтов забирали. Тоже спорная тема: отчего-то между 18-ю и 20-ю годами нужно, зачем-то, прервать образование, уйти куда-то, с вероятностью 50% дать кому-то малознакомому в жопу, а если говорить о моeм поколении, весьма вероятно смотаться в Афган…

Но таков был закон. Ты просто дорастал до восемнадцати, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть.

А сидят ведь не потому, что до восемнадцати дорос. Сидят у нас по статье. Для этого надо худо-бедно совершить преступление. То есть что каждому полезно совершить преступление. Школу жизни получить. Иначе по Конституции в тюрьму ведь не попасть.

Так что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму ж еще попасть надо!

Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще», – написал Уткин в телеграме.

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