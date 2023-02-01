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  • Уткин: «Кокорин – придурок, мозгов нет вообще. Что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать?»

Уткин: «Кокорин – придурок, мозгов нет вообще. Что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать?»

1 февраля 2023, 16:27
8

Журналист Василий Уткин прокомментировал слова нападающего Александра Кокорина о тюрьме.

  • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
  • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
  • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Кокорин – настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи?

В моей юности так некоторые говорили об армии. Когда еще 2 года служили. И из институтов забирали. Тоже спорная тема: отчего-то между 18-ю и 20-ю годами нужно, зачем-то, прервать образование, уйти куда-то, с вероятностью 50% дать кому-то малознакомому в жопу, а если говорить о моeм поколении, весьма вероятно смотаться в Афган…

Но таков был закон. Ты просто дорастал до восемнадцати, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть.

А сидят ведь не потому, что до восемнадцати дорос. Сидят у нас по статье. Для этого надо худо-бедно совершить преступление. То есть что каждому полезно совершить преступление. Школу жизни получить. Иначе по Конституции в тюрьму ведь не попасть.

Так что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму ж еще попасть надо!

Что вообще этот пень несет? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще», – написал Уткин в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Кокорин Александр Уткин Василий
Комментарии (8)
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АртурZaСМ
1675258823
Соглашусь... Кокоша просто сказочный...
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dragoon000320
1675258831
красава Вася, как всегда метко и по делу)
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TOMSON
1675259265
Фигасе у Васи вероятность в 50% дать в армии в жопу. Я надеюсь он пинок имел введу.
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DOCTOR PENALTY
1675261464
Судя по весу Вася в Армии не служил.
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jek718875
1675273762
Не воспринимайте слова Кокоши всерьёз, он это говорил под мухой
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