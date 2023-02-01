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    Мостовой ответил Кокорину, который сказал, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал глупыми слова Александра Кокорина.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев. Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    «Странное и глупое заявление. Зачем это говорить, если через это прошел? Ясно, что получил урок на всю жизнь и никогда не забудет. Но зачем это говорить и кому-то желать?

    Он забывает, что каждый мужчина должен иметь детей, здоровых родителей и мирное небо над головой», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2841

      nemolod 10 минут назад

      Полностью согласен с Мостовым!

      0
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      Рейтинг: +322

      ПалкоВводецъ (returned) 46 минут назад

      Разум Коко не блещет интеллектом, но что умеет - то умеет!!! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +436

      gennadiy 1 час назад

      На фронт этого героя труда.

      1
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      Рейтинг: +16812

      NewLife 2 часа назад

      Это мурло просто не способно понять, что не сидевшие ни дня ученые, изобретатели и простые труженики делали свои открытия и работу не для того, чтобы эта срань могла такое высказывать, пользуясь плодами их труда.

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      Рейтинг: +1790

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Александр хорошо сказал

      0
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