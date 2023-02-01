Мостовой ответил Кокорину, который сказал, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал глупыми слова Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев. Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Странное и глупое заявление. Зачем это говорить, если через это прошел? Ясно, что получил урок на всю жизнь и никогда не забудет. Но зачем это говорить и кому-то желать?

Он забывает, что каждый мужчина должен иметь детей, здоровых родителей и мирное небо над головой», – сказал Мостовой.

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