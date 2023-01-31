«МЮ» и «Бавария» договорились об аренде Забитцера. Игрок летит в Манчестер

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, клубы договорились об аренде 28-летнего австрийца с опцией выкупа. Футболист также дал согласие на переход в «МЮ».

Недавно Забитцер вылетел из Мюнхена в Манчестер для завершения перехода.

Рыночная стоимость Забитцера – 20 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник забил 1 гол и сделал 1 ассист в 24 матчах.

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