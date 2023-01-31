Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави

    «Барселоне» удалось в судебном порядке добиться регистрации нового контракта с полузащитником Гави.

    В сентябре испанец подписал с клубом соглашение, рассчитанное до лета 2026 года, однако Ла Лига заблокировала эту сделку.

    Каталонцы после повышения зарплаты собственному воспитаннику не соответствовали финансовым правилам лиги.

    Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать новый контракт Гави до закрытия зимнего трансферного рынка.

    После этого хавбек будет считаться членом главной команды и сможет поменять игровой номер с 30-го на 6-й.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Жена Дани Алвеса решила подать на развод на фоне обвинений мужа в изнасиловании 4
    «Пари НН» подписал воспитанника «Барселоны»
    «Барселона» претендует на вингера «Манчестер Юнайтед»
    Источник: сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11