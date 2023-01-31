Суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави

«Барселоне» удалось в судебном порядке добиться регистрации нового контракта с полузащитником Гави.

В сентябре испанец подписал с клубом соглашение, рассчитанное до лета 2026 года, однако Ла Лига заблокировала эту сделку.

Каталонцы после повышения зарплаты собственному воспитаннику не соответствовали финансовым правилам лиги.

Суд разрешил «Барсе» зарегистрировать новый контракт Гави до закрытия зимнего трансферного рынка.

После этого хавбек будет считаться членом главной команды и сможет поменять игровой номер с 30-го на 6-й.

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