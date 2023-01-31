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    Сергеев: «Спартак» – не главный конкурент «Зенита». Не воспринимаю его отдельно от остальных»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о соперничестве со «Спартаком» в РПЛ.

    «Все команды, кто находится вверху турнирной таблицы, конкуренты. Но не надо смотреть на них. Надо отталкиваться от своей игры. Если будем побеждать, то нас никто не догонит. Не воспринимаю «Спартак» отдельно от всех остальных. Одинаково ко всем готовимся», – сказал Сергеев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +728

      Zenit40k 40 минут назад

      Все правильно ,спартак конкурент крыльям ,Уралу ,Химкам ,ну и остальным из подвала рпл

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      Рейтинг: +5365

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Но пишите только про Спартак

      1
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