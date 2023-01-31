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    ЦСКА объявил об уходе Гайча в «Верону»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в «Верону» на правах аренды до конца сезона.

    «Соглашение с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Перед уходом в аренду Адольфо продлил контракт с красно-синими на полгода.

    Желаем Адольфо удачи в Италии!» – сообщает пресс-служба ЦСКА.

    • Сообщалось, что сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.
    • Необязательная опция выкупа составит 6,5+0,5 миллионов евро.
    • В случае ее активации ЦСКА в будущем получит 15 процентов от перепродажи Гайча.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 11:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +840

      3meeeD 2 часа назад

      Не выкупят.Не заиграет он там,да и вообще ,не футболист он.

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