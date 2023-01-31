ЦСКА объявил об уходе Гайча в «Верону»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в «Верону» на правах аренды до конца сезона.

«Соглашение с итальянским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста. Перед уходом в аренду Адольфо продлил контракт с красно-синими на полгода.

Желаем Адольфо удачи в Италии!» – сообщает пресс-служба ЦСКА.

Сообщалось, что сделка обойдется «Вероне» в 500 тысяч евро. Итальянцы полностью возьмут на себя зарплату игрока.

Необязательная опция выкупа составит 6,5+0,5 миллионов евро.

В случае ее активации ЦСКА в будущем получит 15 процентов от перепродажи Гайча.

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