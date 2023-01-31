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    Кононов назвал причину увольнения из «Арсенала»

    Экс-тренер «Арсенала» Олег Кононов назвал причину увольнения из тульского клуба.

    «Арсенал» решил с вами расстаться за два дня до начала зимних сборов команды. Это стало для вас полной неожиданностью?

    — Нет, не полной. В какой-то степени я этого ожидал. Хотя, не скрою, не думал, что это произойдет именно так, как случилось... Но в целом внутренне был готов к варианту, который избрал клуб.

    — Но у вас же на руках уже были билеты в Турцию?

    — Ну... Это уже вопрос не ко мне, а к руководству «Арсенала».

    — А как оно мотивировало свое решение?

    — Мне сказали, что наш тренерский штаб не решил те промежуточные задачи, которые были поставлены. Это продвижение в Кубке России и попадание в четверку.

    • Туляки идут в Первой лиге 6-ми.
    • В прошлом сезоне команда была в РПЛ.
    • В 2018-2019 годах Кононов тренировал «Спартак».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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