«Арсенал» нашел в «Челси» альтернативу Кайседо

«Арсенал» может до закрытия зимнего трансферного окна усилиться полузащитником «Челси» Жоржиньо.

Это альтернативный вариант на случай срыва перехода Мойзеса Кайседо из «Брайтона» в лондонский клуб.

«Челси» готов продать итальянца, но за значительную сумму, несмотря на то, что его контракт истекает летом.

В этом сезоне Жоржиньо забил 3 гола в 25 матчах.

Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно