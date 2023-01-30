«Арсенал» нашел в «Челси» альтернативу Кайседо

«Арсенал» может до закрытия зимнего трансферного окна усилиться полузащитником «Челси» Жоржиньо.
Это альтернативный вариант на случай срыва перехода Мойзеса Кайседо из «Брайтона» в лондонский клуб.
«Челси» готов продать итальянца, но за значительную сумму, несмотря на то, что его контракт истекает летом.
- В этом сезоне Жоржиньо забил 3 гола в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
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