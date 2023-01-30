Стало известно, когда Ренан присоединится к «Зениту»

Луис Фернандо Гарсия, агент новичка «Зенита» Роберта Ренана, рассказал, когда бразилец прибудет в расположение команды.

«Ренан прилетит в Россию после игр молодежной сборной. Он с нетерпением ждем возможности присоединиться к клубу», – сообщил агент.

Ренан перешел в «Зенит» в рамках сделки по Юри Алберто.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

За основную команду «Коринтианса» игрок провел 13 матчей и сделал 1 ассист.

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