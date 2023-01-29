Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Сочи» (2:0)

    «Локомотив» в товарищеской игре оказался сильнее «Сочи». Оба гола случились во втором тайме.

    Матч состоялся в ОАЭ, где команды проводят сбор.

    Обе команды идут во второй половине таблицы РПЛ.

    Товарищеский матч

    Локомотив (Москва) – Сочи – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Щетинин, 66; 2:0 – Раков, 74.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Осинькин: «Пиняеву стоило поиграть в «Крыльях» еще полгода-год» 1
    Агент опроверг информацию «Антверпена» о приостановке контракта Керка с «Локомотивом»
    Изидор покинул расположение «Локомотива». Он перейдет в «Лион»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6792

      Красногорск_Фан 36 минут назад

      Кто все эти люди (забившие голы)? Кто-нибудь смотрел? Особенно интересуют скорости на которых играли. Была скандинавская ходьба, как обычно в товарняках (а у Локо и не только), или бегали как энеджайзер.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11