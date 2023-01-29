Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Сочи» (2:0)

Кто все эти люди (забившие голы)? Кто-нибудь смотрел? Особенно интересуют скорости на которых играли. Была скандинавская ходьба, как обычно в товарняках (а у Локо и не только), или бегали как энеджайзер.
«Локомотив» в товарищеской игре оказался сильнее «Сочи». Оба гола случились во втором тайме.
Матч состоялся в ОАЭ, где команды проводят сбор.
Обе команды идут во второй половине таблицы РПЛ.
Товарищеский матч
Локомотив (Москва) – Сочи – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Щетинин, 66; 2:0 – Раков, 74.
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