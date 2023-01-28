Бундеслига. «Бавария» дома потеряла очки с «Айнтрахтом» (1:1)

Игра Баварии - тихий ужас.
Защита атас , нападение мёртвое , да они и физически не готовы.
Весь задел за три тура профукали.
Тренера снимут.
«Бавария» в 18-м туре чемпионата Германии не справилась с «Айнтрахтом». Гостей от поражения спас лучший ассистент сезона Бундеслиги Рандаль Коло Муани.
Баварцы продолжают лидировать. «Айнтрахт» идет пятым.
У «Баварии» четыре ничьи подряд. У «Айнтрахта» три ничьи в последних четырех встречах.
Германия. Бундеслига. 18-й тур
Бавария – Айнтрахт – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Сане, 34; 1:1 – Коло Муани, 69.
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