Бундеслига. «Бавария» дома потеряла очки с «Айнтрахтом» (1:1)

«Бавария» в 18-м туре чемпионата Германии не справилась с «Айнтрахтом». Гостей от поражения спас лучший ассистент сезона Бундеслиги Рандаль Коло Муани.

Баварцы продолжают лидировать. «Айнтрахт» идет пятым.

У «Баварии» четыре ничьи подряд. У «Айнтрахта» три ничьи в последних четырех встречах.

Германия. Бундеслига. 18-й тур

Бавария – Айнтрахт – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сане, 34; 1:1 – Коло Муани, 69.

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