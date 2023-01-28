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    Бундеслига. «Бавария» дома потеряла очки с «Айнтрахтом» (1:1)

    «Бавария» в 18-м туре чемпионата Германии не справилась с «Айнтрахтом». Гостей от поражения спас лучший ассистент сезона Бундеслиги Рандаль Коло Муани.

    Баварцы продолжают лидировать. «Айнтрахт» идет пятым.

    У «Баварии» четыре ничьи подряд. У «Айнтрахта» три ничьи в последних четырех встречах.

    Германия. Бундеслига. 18-й тур

    Бавария – Айнтрахт – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сане, 34; 1:1 – Коло Муани, 69.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12858

      Алексей З 29 минут назад

      Игра Баварии - тихий ужас.
      Защита атас , нападение мёртвое , да они и физически не готовы.
      Весь задел за три тура профукали.
      Тренера снимут.

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