Гакпо прокомментировал свою адаптацию в «Ливерпуле»

Зимний новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, удалось ли ему адаптироваться в команде за месяц.
«Я стараюсь адаптироваться как можно быстрее, совершенствоваться каждый день и в конце концов показать лучшую версию себя.
Вне поля, честно говоря, я ещe не был в городе так много раз. Большую часть времени я провeл в отеле», – заявил 23-летний голландец.
- Гакпо перешел из ПСВ в «Ливерпуль» 28 декабря.
- Сумма трансфера – 42 миллиона евро.
- Футболист заключил с клубом АПЛ контракт до 2028 года.
- В его активе 4 матча (322 минуты) без голевых действий.
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Источник: сайт «Ливерпуля»