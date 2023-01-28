Гакпо прокомментировал свою адаптацию в «Ливерпуле»

Зимний новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, удалось ли ему адаптироваться в команде за месяц.

«Я стараюсь адаптироваться как можно быстрее, совершенствоваться каждый день и в конце концов показать лучшую версию себя.

Вне поля, честно говоря, я ещe не был в городе так много раз. Большую часть времени я провeл в отеле», – заявил 23-летний голландец.

Гакпо перешел из ПСВ в «Ливерпуль» 28 декабря.

Сумма трансфера – 42 миллиона евро.

Футболист заключил с клубом АПЛ контракт до 2028 года.

В его активе 4 матча (322 минуты) без голевых действий.

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