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    Глушаков: «Перед третьим сезоном Карреры агенты хотели сделать капитаном Джикию, но я выиграл с большим перевесом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о попытке лишить его капитанской повязки в московской команде.

    «Перед третьим сезоном Карреры Бегемот и Трабукки хотели сделать капитаном Георгия Джикию. Переговорили с другими агентами, и те давили на своих клиентов, чтобы проголосовали за него.

    Ребята пообещали, но в итоге голоса отдали мне. За Квинси [Промеса] проголосовали семь человек, за Георгия – четыре. Я выиграл с большим перевесом, хотя делалось все, чтобы этого не произошло.

    С Джикией отношения у меня ровные. Осадок, который был после истории с капитанством, остался в прошлом. Понимаю, что, наверное, он был заложником ситуации.

    Время расставит все на свои места и определит, каким капитаном Георгий войдет в историю», – заявил Глушаков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +382

      Ollegator 2 часа назад

      мостовому 54, глушу 36.
      Рано глуш начал "мостовить" в сетях, мог бы хотя бы до 54 потерпеть и мы б списали всё на "старческий" маразм.

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