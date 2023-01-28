Глушаков: «Перед третьим сезоном Карреры агенты хотели сделать капитаном Джикию, но я выиграл с большим перевесом»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о попытке лишить его капитанской повязки в московской команде.

«Перед третьим сезоном Карреры Бегемот и Трабукки хотели сделать капитаном Георгия Джикию. Переговорили с другими агентами, и те давили на своих клиентов, чтобы проголосовали за него.

Ребята пообещали, но в итоге голоса отдали мне. За Квинси [Промеса] проголосовали семь человек, за Георгия – четыре. Я выиграл с большим перевесом, хотя делалось все, чтобы этого не произошло.

С Джикией отношения у меня ровные. Осадок, который был после истории с капитанством, остался в прошлом. Понимаю, что, наверное, он был заложником ситуации.

Время расставит все на свои места и определит, каким капитаном Георгий войдет в историю», – заявил Глушаков.

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