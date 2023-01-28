Стало известно, связывался ли «ПСЖ» с «Зенитом» по поводу Малкома

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«ПСЖ» еще не обращался в «Зенит» касательно возможного трансфера Малкома.
Сообщалось, что сам футболист согласен на переход в парижскую команду, однако, по информации «СЭ», контактов между клубами пока не было.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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