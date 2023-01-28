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    Стало известно, связывался ли «ПСЖ» с «Зенитом» по поводу Малкома

    «ПСЖ» еще не обращался в «Зенит» касательно возможного трансфера Малкома.

    Сообщалось, что сам футболист согласен на переход в парижскую команду, однако, по информации «СЭ», контактов между клубами пока не было.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      nevetrom 1 час назад

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      Рейтинг: +17534

      ilichkadr 1 час назад

      Сотрясание воздуха продолжается.
      Вчера было сказано, что 27 января состоятся переговоры. Бульварное издание L'Equipe написало, что Малком хочет перейти в «ПСЖ». Более того, 25-летний бразилец подтвердил отъезд в Париж этой зимой.
      Сегодня "Спам-Экспрессу" позвонил Луиш Кампуш и сказал, что «ПСЖ» еще не обращался в «Зенит» касательно возможного трансфера Малкома.

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