Стало известно, связывался ли «ПСЖ» с «Зенитом» по поводу Малкома

«ПСЖ» еще не обращался в «Зенит» касательно возможного трансфера Малкома.

Сообщалось, что сам футболист согласен на переход в парижскую команду, однако, по информации «СЭ», контактов между клубами пока не было.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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