«Краснодару» предлагали Дзюбу

Вряд ли С.Н.Галицкий согласится на те условия, которые предъявляет Артём.
Представители нападающего Артема Дзюбы предлагали игрока «Краснодару».
Клуб Сергея Галицкого не проявил заинтересованности в игроке.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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