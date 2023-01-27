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    «Краснодару» предлагали Дзюбу

    Представители нападающего Артема Дзюбы предлагали игрока «Краснодару».

    Клуб Сергея Галицкого не проявил заинтересованности в игроке.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4051

      Кузьмич на трибуне 17 минут назад

      Вряд ли С.Н.Галицкий согласится на те условия, которые предъявляет Артём.

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