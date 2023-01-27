Месси – лучший футболист 2022 года по версии The Guardian, обладатель «Золотого мяча» Бензема – 3-й

Британское издание The Guardian завершило публикацию топ-100 лучших футболистов по итогам 2022 года.
Первое место занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший в декабре чемпионат мира со сборной Аргентины.
В тройку также вошли французы Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Карим Бензема («Реал»), который ранее стал обладателем «Золотого мяча»-2022.
- Лионель Месси – «ПСЖ», Аргентина;
- Килиан Мбаппе – «ПСЖ», Франция;
- Карим Бензема – «Реал», Франция;
- Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити», Норвегия;
- Лука Модрич – «Реал», Хорватия;
- Кевин Де Брюйне – «Манчестер Сити», Бельгия;
- Роберт Левандовски – «Барселона», Польша;
- Винисиус Жуниор – «Реал», Бразилия;
- Тибо Куртуа – «Реал», Бельгия;
- Мохамед Салах – «Ливерпуль», Египет.
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Источник: The Guardian