Месси – лучший футболист 2022 года по версии The Guardian, обладатель «Золотого мяча» Бензема – 3-й

Британское издание The Guardian завершило публикацию топ-100 лучших футболистов по итогам 2022 года.

Первое место занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший в декабре чемпионат мира со сборной Аргентины.

В тройку также вошли французы Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Карим Бензема («Реал»), который ранее стал обладателем «Золотого мяча»-2022.

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