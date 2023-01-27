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    Месси – лучший футболист 2022 года по версии The Guardian, обладатель «Золотого мяча» Бензема – 3-й

    Британское издание The Guardian завершило публикацию топ-100 лучших футболистов по итогам 2022 года.

    Первое место занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший в декабре чемпионат мира со сборной Аргентины.

    В тройку также вошли французы Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Карим Бензема («Реал»), который ранее стал обладателем «Золотого мяча»-2022.

    1. Лионель Месси – «ПСЖ», Аргентина;
    2. Килиан Мбаппе – «ПСЖ», Франция;
    3. Карим Бензема«Реал», Франция;
    4. Эрлинг Холанд – «Манчестер Сити», Норвегия;
    5. Лука Модрич – «Реал», Хорватия;
    6. Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити», Бельгия;
    7. Роберт Левандовски«Барселона», Польша;
    8. Винисиус Жуниор – «Реал», Бразилия;
    9. Тибо Куртуа – «Реал», Бельгия;
    10. Мохамед Салах«Ливерпуль», Египет.

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    Источник: The Guardian

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