Мане, Неймар и Кейн не попали в топ-10 лучших игроков 2022 года по версии The Guardian

Английское издание The Guardian начало публиковать свой ежегодный топ-100 лучших игроков года.

Уже известны имена игроков, занявших места с 11-го по 100-е. В частности, экс-футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия занял 40-е место в рейтинге, а форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду – 51-е.

Места с 11-го по 20-е заняли следующие игроки:

11. Садио Мане («Бавария»);

12. Неймар («ПСЖ»);

13. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);

14. Джуд Беллингем («Боруссия» Д);

15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);

16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

17. Антуан Гризманн («Атлетико»);

18. Федерико Вальверде («Реал»);

19. Педри («Барселона»);

20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

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