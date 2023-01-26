Мане, Неймар и Кейн не попали в топ-10 лучших игроков 2022 года по версии The Guardian

Английское издание The Guardian начало публиковать свой ежегодный топ-100 лучших игроков года.
Уже известны имена игроков, занявших места с 11-го по 100-е. В частности, экс-футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия занял 40-е место в рейтинге, а форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду – 51-е.
Места с 11-го по 20-е заняли следующие игроки:
11. Садио Мане («Бавария»);
12. Неймар («ПСЖ»);
13. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
14. Джуд Беллингем («Боруссия» Д);
15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);
16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
17. Антуан Гризманн («Атлетико»);
18. Федерико Вальверде («Реал»);
19. Педри («Барселона»);
20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
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Источник: The Guardian