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    Мане, Неймар и Кейн не попали в топ-10 лучших игроков 2022 года по версии The Guardian

    Английское издание The Guardian начало публиковать свой ежегодный топ-100 лучших игроков года.

    Уже известны имена игроков, занявших места с 11-го по 100-е. В частности, экс-футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия занял 40-е место в рейтинге, а форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду – 51-е.

    Места с 11-го по 20-е заняли следующие игроки:

    11. Садио Мане («Бавария»);

    12. Неймар («ПСЖ»);

    13. Гарри Кейн («Тоттенхэм»);

    14. Джуд Беллингем («Боруссия» Д);

    15. Каземиро («Манчестер Юнайтед»);

    16. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

    17. Антуан Гризманн («Атлетико»);

    18. Федерико Вальверде («Реал»);

    19. Педри («Барселона»);

    20. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

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    Источник: The Guardian

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