Зинченко установил рекорд АПЛ

Конечно, в основном весь % заработал в Манчестер Сити! Как и в списке в основном игроки Сити)
У защитника «Арсенала» Александра Зинченко лучший процент побед в истории АПЛ – 82. Столько же у Арьена Роббена, но украинец выше, так как провел больше матчей.
В расчет берутся только футболисты с 50+ матчами в АПЛ.
- У Зинченко в чемпионате Англии 88 игр. До «Арсенала» Зинченко был в «Манчестер Сити».
- 26-летний Зинченко в сезоне АПЛ провел 12 матчей, сделал ассист.
- Украинец 4 раза брал АПЛ с «Манчестер Сити».
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