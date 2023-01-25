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    Зинченко установил рекорд АПЛ

    У защитника «Арсенала» Александра Зинченко лучший процент побед в истории АПЛ – 82. Столько же у Арьена Роббена, но украинец выше, так как провел больше матчей.

    В расчет берутся только футболисты с 50+ матчами в АПЛ.

    • У Зинченко в чемпионате Англии 88 игр. До «Арсенала» Зинченко был в «Манчестер Сити».
    • 26-летний Зинченко в сезоне АПЛ провел 12 матчей, сделал ассист.
    • Украинец 4 раза брал АПЛ с «Манчестер Сити».

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    Сегодня, 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      ARSENAL LONDONN 14 минут назад

      Конечно, в основном весь % заработал в Манчестер Сити! Как и в списке в основном игроки Сити)

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