«Аль-Наср» хочет купить Модрича у «Реала». Хорвату предлагают 100 миллионов за 2,5 года

Надо идти, он уже выиграл всё что мог. Мог бы уже закончить в этом году, а тут предлагают ещё побегать за 100 миллионов. Пора о безбедной старости подумать.
«Аль-Наср» хочет купить полузащитника «Реала» Луку Модрича этой зимой.
По информации Okaz, клуб Криштиану Роналду предлагает 37-летнему хорвату контракт на 2,5 года с зарплатой более 40 миллионов евро за сезон.
Суммарно в саудовском клубе Модрич может заработать более 100 миллионов евро.
- В декабре «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду.
- 37-летний Модрич стоит 10 миллионов евро.
- Летом он может стать свободным агентом.
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