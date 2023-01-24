«Аль-Наср» хочет купить Модрича у «Реала». Хорвату предлагают 100 миллионов за 2,5 года

«Аль-Наср» хочет купить полузащитника «Реала» Луку Модрича этой зимой.

По информации Okaz, клуб Криштиану Роналду предлагает 37-летнему хорвату контракт на 2,5 года с зарплатой более 40 миллионов евро за сезон.

Суммарно в саудовском клубе Модрич может заработать более 100 миллионов евро.

В декабре «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду.

37-летний Модрич стоит 10 миллионов евро.

Летом он может стать свободным агентом.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно