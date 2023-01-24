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    «Аль-Наср» хочет купить Модрича у «Реала». Хорвату предлагают 100 миллионов за 2,5 года

    «Аль-Наср» хочет купить полузащитника «Реала» Луку Модрича этой зимой.

    По информации Okaz, клуб Криштиану Роналду предлагает 37-летнему хорвату контракт на 2,5 года с зарплатой более 40 миллионов евро за сезон.

    Суммарно в саудовском клубе Модрич может заработать более 100 миллионов евро.

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    Источник: Okaz

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3134

      m40 11 минут назад

      Надо идти, он уже выиграл всё что мог. Мог бы уже закончить в этом году, а тут предлагают ещё побегать за 100 миллионов. Пора о безбедной старости подумать.

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      Рейтинг: +100674

      sv1969 > m40 9 минут назад

      Я думаю на безбедную старость он заработал!

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