«Я охренел, как он вышел. Будет круче Шевченко». Червиченко – о дебюте Мудрика за «Челси»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от дебюта Михаила Мудрика в составе «Челси».

Украинца купили за 70+30 миллионов евро.

Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).

Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.

«Смотрел, как вышел Мудрик в игре с «Ливерпулем», он реально очень хорош. Можно было подумать, что это политический трансфер, огромные деньги.

Я охренел, как он вышел. Пацан просто звезда. Отдает, бежит. Если ничего не произойдет в ментальном плане, он будет круче Шевченко.

Вошел в игру без стеснения, все по месту и по делу. Есть, возможно, проблемы в восприятии футболиста – весь в наколках, выглядит немного странновато, он совсем молодой парень.

Начал смотреть со стартовым негативным восприятием, но то, как он проявил себя – я впечатлен», – сказал Червиченко.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию