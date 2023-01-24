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    «Я охренел, как он вышел. Будет круче Шевченко». Червиченко – о дебюте Мудрика за «Челси»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от дебюта Михаила Мудрика в составе «Челси».

    • Украинца купили за 70+30 миллионов евро.
    • Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).
    • Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.

    «Смотрел, как вышел Мудрик в игре с «Ливерпулем», он реально очень хорош. Можно было подумать, что это политический трансфер, огромные деньги.

    Я охренел, как он вышел. Пацан просто звезда. Отдает, бежит. Если ничего не произойдет в ментальном плане, он будет круче Шевченко.

    Вошел в игру без стеснения, все по месту и по делу. Есть, возможно, проблемы в восприятии футболиста – весь в наколках, выглядит немного странновато, он совсем молодой парень.

    Начал смотреть со стартовым негативным восприятием, но то, как он проявил себя – я впечатлен», – сказал Червиченко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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