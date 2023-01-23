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    Экс-тренер «Спартака» надеется найти работу в Серии А

    Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско не ведет переговоры с «Фиорентиной» о назначении на пост главного тренера, о чем сообщалось ранее.

    Однако, по информации «СЭ», немец надеется найти работу в Италии. Не исключено, что летом его кандидатура будет рассмотрена одним из клубов первой десятки Серии А.

    • Тедеско осенью был уволен из «Лейпцига».
    • Немец работал со «Спартаком» в 2019-2021 годах.
    • «Фиорентина» идет в Серии А 10-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 01:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2311

      serglider 35 минут назад

      А смысл? В Италии полно своих тренеров ничем не уступающих по квалификации Тедеско!

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