Экс-тренер «Спартака» надеется найти работу в Серии А

Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско не ведет переговоры с «Фиорентиной» о назначении на пост главного тренера, о чем сообщалось ранее.

Однако, по информации «СЭ», немец надеется найти работу в Италии. Не исключено, что летом его кандидатура будет рассмотрена одним из клубов первой десятки Серии А.

Тедеско осенью был уволен из «Лейпцига».

Немец работал со «Спартаком» в 2019-2021 годах.

«Фиорентина» идет в Серии А 10-й.

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