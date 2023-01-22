«Весь мир ждет». Роналду сегодня дебютирует в «Аль-Насре»

и на арте его похожего на араба нарисовали.
лол.
у художников такое бывает, видимо рука набита на арабской натуре и референсах.
«Аль-Наср» сообщил, что нападающий Криштиану Роналду сегодня, 22 января, дебютирует за команду. Соперником будет «Аль-Иттифак».
«Весь мир ждет. Все взгляды на «Аль-Наср». Роналду дебютирует», – написал саудовский клуб.
- Роналду подписал контракт в декабре как свободный агент.
- «Аль-Наср» идет в лиге на 1-м месте.
- Матч начнется в 20:30 по Москве.
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