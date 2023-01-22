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    «Весь мир ждет». Роналду сегодня дебютирует в «Аль-Насре»

    «Аль-Наср» сообщил, что нападающий Криштиану Роналду сегодня, 22 января, дебютирует за команду. Соперником будет «Аль-Иттифак».

    «Весь мир ждет. Все взгляды на «Аль-Наср». Роналду дебютирует», – написал саудовский клуб.

    • Роналду подписал контракт в декабре как свободный агент.
    • «Аль-Наср» идет в лиге на 1-м месте.
    • Матч начнется в 20:30 по Москве.

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    Источник: твиттер «Аль-Насра»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      сутулая собака и лисы 12 минут назад

      и на арте его похожего на араба нарисовали.
      лол.
      у художников такое бывает, видимо рука набита на арабской натуре и референсах.

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      Рейтинг: +1303

      сутулая собака и лисы 13 минут назад

      ну всё, раз роналдо не в мю, больше не нужОн этот апл с матчем против канониров.
      будем на аль-сранаср смотреть.

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      Рейтинг: +12900

      Алексей З 43 минуты назад

      Весь мир ждёт , что за хрень ?
      Шейхи дуркуют , а Роналду для них паяц.

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