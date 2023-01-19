Агент Смолова отреагировал на новость об интересе «Истанбула»

Герман Ткаченко, агент форварда «Динамо» Федора Смолова, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Истанбул Башакшехир».
Сообщалось, что турецкий клуб предложил 32-летнему нападающему контракт на 2,5 года.
«Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы.
На сегодня Фeдор игрок «Динамо». Но в футболе всe может измениться до конца трансферного окна», – сказал Ткаченко.
- Смолов в этом сезоне забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова