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    Агент Смолова отреагировал на новость об интересе «Истанбула»

    Герман Ткаченко, агент форварда «Динамо» Федора Смолова, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Истанбул Башакшехир».

    Сообщалось, что турецкий клуб предложил 32-летнему нападающему контракт на 2,5 года.

    «Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы.

    На сегодня Фeдор игрок «Динамо». Но в футболе всe может измениться до конца трансферного окна», – сказал Ткаченко.

    • Смолов в этом сезоне забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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