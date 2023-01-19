Агент Смолова отреагировал на новость об интересе «Истанбула»

Герман Ткаченко, агент форварда «Динамо» Федора Смолова, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Истанбул Башакшехир».

Сообщалось, что турецкий клуб предложил 32-летнему нападающему контракт на 2,5 года.

«Мы не комментируем наши сделки, пока о них не выскажутся клубы.

На сегодня Фeдор игрок «Динамо». Но в футболе всe может измениться до конца трансферного окна», – сказал Ткаченко.

Смолов в этом сезоне забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 20 матчах.

Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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