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    В «Торпедо» решили не подписывать Дзюбу

    Переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо» сорвался.

    Сегодня в московском клубе приняли решение не подписывать 34-летнего футболиста.

    У форварда есть предложения из Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, до закрытия трансферного окна у него может появиться вариант в РПЛ.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20639

      derrik2000 41 минуту назад

      На правлении предлагающему подписать полено задали только ОДИН вопрос: "Хде деньги, Зин?"
      После этого чинно-благородно разошлись. )

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      Рейтинг: +165

      eugen-han 41 минуту назад

      Талалаев убедил видимо руководство в том, что Дзюба никакой и только деньги на ветер, а торпедо - клуб не богатый, если не сказать, что бедный.

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