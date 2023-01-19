В «Торпедо» решили не подписывать Дзюбу

Переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо» сорвался.

Сегодня в московском клубе приняли решение не подписывать 34-летнего футболиста.

У форварда есть предложения из Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, до закрытия трансферного окна у него может появиться вариант в РПЛ.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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