В «Торпедо» решили не подписывать Дзюбу

На правлении предлагающему подписать полено задали только ОДИН вопрос: "Хде деньги, Зин?"
После этого чинно-благородно разошлись. )
Переход нападающего Артема Дзюбы в «Торпедо» сорвался.
Сегодня в московском клубе приняли решение не подписывать 34-летнего футболиста.
У форварда есть предложения из Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, до закрытия трансферного окна у него может появиться вариант в РПЛ.
- Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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