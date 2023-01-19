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    Непомнящий: «Нужно сделать так, чтобы «Спартак» и ЦСКА играли в РПЛ не дважды, а раз восемь»

    Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий предложил увеличить количество матчей в РПЛ между «Спартаком» ии ЦСКА.

    «Мы можем прожить и в закрытом режиме. Существуют же закрытые лиги: НБА, НХЛ или наша КХЛ. Понимаю, что игроков из Европы не позовeшь, но можно из Азии или Южной Америки. Хотя, понятно, что они будут не высшей категории. Надо подготовить для них критерии, чтобы они были игроками национальных сборных.

    Для нас сейчас появился уникальный шанс, чтобы мы смогли повысить уровень нашего футбола, как ни странно это звучит. Теперь тема попадания в еврокубки закрывается, что будет шансом для отечественных тренеров не бояться проигрывать, работать творчески.

    Я не согласен, что у нас нет талантливых футболистов. У нас много игроков, которые могут вырасти в футболистов мирового уровня.

    Сейчас на первые роли должны выходить футбольные чиновники. Они должны повысить интерес к нашему чемпионату, когда на трибунах становится меньше людей и европейских игроков.

    Можно сделать в чемпионате игры категории А, чтобы, например, «Спартак» и ЦСКА играли не два раза, а раз восемь», – сказал Непомнящий/

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 13:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +99957

      zigbert 1 минуту назад

      Ну это уж слишком. Потеряется сама атмосфера таких поединков.

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      Рейтинг: +12879

      Алексей З 37 минут назад

      Всё это одни слова.
      Для начала уберите FAN ID , в период мобилы скоро вообще на стадионах только дети , женщины и старики окажутся.

      1
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      Рейтинг: +512

      rac531 40 минут назад

      У старика рассеяный склероз, который неизечим(
      Так что не стоит на его бредни обращать внимания)

      1
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      Рейтинг: +860

      O-kolesov 1 час назад

      Сделать чемпионат Москвы в 8 кругов и всё.

      0
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      Рейтинг: +2577

      fakeid 1 час назад

      да было уже такое, и не раз. и в других странах есть, где чемп проводится в 4 круга, либо после основного чемпа разбиваются на верхнюю и нижнюю восьмёрку и играют уже там между собой. итого (2+2) + 2 в кубке + 1 в суперкубке. в теории 7 матчей возможны. 7 позоров спартака. только кому это надо, если футбол в стране умер, и ходить на него мало кто будет. куча матчей в году с одним и тем же соперником нафиг никому не сдались, как и ежегодный ЧМ по хоккею, в котором можно посмотреть только 1 матч канады с россией и выключить чм до следующего года.

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      Рейтинг: +213

      Масоха 1 час назад

      Тогда эти матчи потеряет свою значимость. Как ежегодный ЧМ по хоккею.

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