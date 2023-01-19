Защитник «Ростова» Лангович объяснил, почему против Малкома более некомфортно играть, чем против Клаудиньо

19-летний правый защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался об игровых качествах легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Это два разных игрока. Малком – более мощный футболист, а Клаудиньо – легкий.

Я бы больше выделил Малкома. Он более силовой и бежит очень быстро, дриблинг у него шикарный, бьет постоянно.

С ним, на мой взгляд, более некомфортно играть, чем с Клаудиньо», – заявил Лангович.

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