Защитник «Ростова» Лангович объяснил, почему против Малкома более некомфортно играть, чем против Клаудиньо

19-летний правый защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался об игровых качествах легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
«Это два разных игрока. Малком – более мощный футболист, а Клаудиньо – легкий.
Я бы больше выделил Малкома. Он более силовой и бежит очень быстро, дриблинг у него шикарный, бьет постоянно.
С ним, на мой взгляд, более некомфортно играть, чем с Клаудиньо», – заявил Лангович.
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