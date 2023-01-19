Акинфеев озвучил свою позицию по поводу возможного ухода РФС в Азию

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к тому, что российский футбол может перейти из Европы в Азию.

– Следили за эпопеей с переходом РФС в Азиатскую конфедерацию? Как вам такая идея?

– Такие глобальные вопросы – не прерогатива футболистов. Нельзя уверенно говорить «давайте подождем» или «давайте перейдем»...

Не могу ответить на вопрос, потому что не знаю всей ситуации изнутри: примут нас обратно или нет – это немаловажный фактор.

– Было бы интересно сыграть в Азии или гимн Лиги чемпионов лучше ни на что не менять?

– Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше (смеется).

Конечно европейские чемпионаты и еврокубки – более сильные турниры. Ладно еще я – поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА.

Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками. Будем надеяться, что как-то все нормализуется, и наши парни услышат и гимн Лиги чемпионов, и гимн Лиги Европы.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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