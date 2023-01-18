«Арсенал» хочет любой ценой купить Рафинью у «Барселоны». Это личная просьба Артеты

только не за 1оо килобаксов.
«Арсенал» хочет подписать вингера «Барселоны» Рафинью.
По информации Sport.es, главный тренер лондонцев Микель Артета попросил боссов клуба подписать бразильца любой ценой.
«Арсенал» связался с окружением игрока и надеется купить его уже этой зимой.
- Сообщалось, что каталонцы намерены получить за бразильца не менее 100 миллионов евро.
- Рафинья также интересен «Милану».
- В сезоне Примеры у Рафиньи 15 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
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