«Арсенал» хочет любой ценой купить Рафинью у «Барселоны». Это личная просьба Артеты

«Арсенал» хочет подписать вингера «Барселоны» Рафинью.

По информации Sport.es, главный тренер лондонцев Микель Артета попросил боссов клуба подписать бразильца любой ценой.

«Арсенал» связался с окружением игрока и надеется купить его уже этой зимой.

Сообщалось, что каталонцы намерены получить за бразильца не менее 100 миллионов евро.

Рафинья также интересен «Милану».

В сезоне Примеры у Рафиньи 15 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

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