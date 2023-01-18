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    «Арсенал» хочет любой ценой купить Рафинью у «Барселоны». Это личная просьба Артеты

    «Арсенал» хочет подписать вингера «Барселоны» Рафинью.

    По информации Sport.es, главный тренер лондонцев Микель Артета попросил боссов клуба подписать бразильца любой ценой.

    «Арсенал» связался с окружением игрока и надеется купить его уже этой зимой.

    • Сообщалось, что каталонцы намерены получить за бразильца не менее 100 миллионов евро.
    • Рафинья также интересен «Милану».
    • В сезоне Примеры у Рафиньи 15 матчей, 2 гола, 2 ассиста.

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    Источник: Sport.es

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