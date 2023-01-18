Яровинский назвал причину ухода из «Рубина»

Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал причины ухода из клуба.

— Олег, клуб накануне объявил о твоем уходе. Это больше твое решение или нового руководства?

— Это было обоюдное решение. В «Рубин» пришла новая команда управленцев, мы с ними быстро обо всем договорились, завершили сотрудничество.

— Как тебе новые руководители клуба? Пока мы про них мало что знаем, а ты с ними контактировал при расторжении контракта.

— Мы коммуницировали очень мало. Для того чтобы кого-то оценивать, нужно с ним долго работать. Наше общение касалось моего ухода, и мы поняли друг друга за пять минут, мгновенно обо всем договорились. Расстались друзьями.

— У тебя был контракт до 2025 года. О чем вы договорились?

— Я согласился на двухмесячную компенсацию.

— Не думал потребовать неустойку?

— Нет, вообще не думал. Мы быстро поняли друг друга.

— Со стороны перемены в «Рубине» показались неожиданными и стремительными: ушел Рустем Сайманов, клуб быстро стал государственным, пришли новые руководители. А внутри клуба вы были к такому готовы?

— Нет, у меня не было никакой информации, поэтому все случилось достаточно неожиданно. Но в футболе такие вещи часто случаются внезапно. Не существует более правильного или неправильного времени для перемен.

И если уж говорить начистоту, то сейчас самый лучший период — есть длительные сборы, во время которых можно разобраться со всеми нюансами. Если что-то и менять кардинально, то зимние сборы — идеальное время. Я понимаю решение нового руководства и согласен с ним.

Яровинский пришел в «Рубин» в декабре 2019 года вместе с Леонидом Слуцким.

Слуцкий покинул казанцев в ноябре.

«Рубин» в январе перестал быть частным клубом.

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