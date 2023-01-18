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    Яровинский назвал причину ухода из «Рубина»

    Экс-спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский назвал причины ухода из клуба.

    — Олег, клуб накануне объявил о твоем уходе. Это больше твое решение или нового руководства?

    — Это было обоюдное решение. В «Рубин» пришла новая команда управленцев, мы с ними быстро обо всем договорились, завершили сотрудничество.

    — Как тебе новые руководители клуба? Пока мы про них мало что знаем, а ты с ними контактировал при расторжении контракта.

    — Мы коммуницировали очень мало. Для того чтобы кого-то оценивать, нужно с ним долго работать. Наше общение касалось моего ухода, и мы поняли друг друга за пять минут, мгновенно обо всем договорились. Расстались друзьями.

    — У тебя был контракт до 2025 года. О чем вы договорились?

    — Я согласился на двухмесячную компенсацию.

    — Не думал потребовать неустойку?

    — Нет, вообще не думал. Мы быстро поняли друг друга.

    — Со стороны перемены в «Рубине» показались неожиданными и стремительными: ушел Рустем Сайманов, клуб быстро стал государственным, пришли новые руководители. А внутри клуба вы были к такому готовы?

    — Нет, у меня не было никакой информации, поэтому все случилось достаточно неожиданно. Но в футболе такие вещи часто случаются внезапно. Не существует более правильного или неправильного времени для перемен.

    И если уж говорить начистоту, то сейчас самый лучший период — есть длительные сборы, во время которых можно разобраться со всеми нюансами. Если что-то и менять кардинально, то зимние сборы — идеальное время. Я понимаю решение нового руководства и согласен с ним.

    • Яровинский пришел в «Рубин» в декабре 2019 года вместе с Леонидом Слуцким.
    • Слуцкий покинул казанцев в ноябре.
    • «Рубин» в январе перестал быть частным клубом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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