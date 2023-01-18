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    Определено самое эффективное сочетание центральных защитников в сезоне АПЛ

    Пара центральных защитников «Арсенала» Габриэль – Вильям Салиба приносит команде в этом сезоне АПЛ в среднем 2,6 очка за матч, когда выходит в старте. Это самая эффективная связка центральных защитников в сезоне.

    На втором месте идет трио из «Брентфорда» Бен Ми – Этан Пайннок – Матиас Занка. У этого сочетания 2,2 очка за матч, когда оно выходило в старте.

    Третье место у пар Лисандро МартинесРафаэль Варан («Манчестер Юнайтед») и Свен Ботман – Фабиан Шар («Ньюкасл»). Они приносят командам в среднем 2,1 очка за матч.

    • В расчет берутся только сочетания, которые были в старте не менее чем в 5 матчах.

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    Источник: твиттер Opta

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