Гендиректор «Шахтера»: «Не уверен, что Мудрик перешел бы в «Челси», если бы клубом управлял Абрамович»

Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика в «Челси».
«Да, это очень символично. Скажу больше: если бы клубом все еще управлял Роман Абрамович, я не уверен, что мы смогли бы провести переговоры и закрыть эту сделку», – сказал Палкин.
- «Челси» заплатит за Мудрика 70+30 миллионов евро.
- Продажа Мудрика – рекордный трансфер для УПЛ.
- Игрок подписал контракт до 2031 года. Зарплата – 7,5 миллиона евро в год.
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Источник: talkSPORT