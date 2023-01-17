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    Гендиректор «Шахтера»: «Не уверен, что Мудрик перешел бы в «Челси», если бы клубом управлял Абрамович»

    Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

    «Да, это очень символично. Скажу больше: если бы клубом все еще управлял Роман Абрамович, я не уверен, что мы смогли бы провести переговоры и закрыть эту сделку», – сказал Палкин.

    • «Челси» заплатит за Мудрика 70+30 миллионов евро.
    • Продажа Мудрика – рекордный трансфер для УПЛ.
    • Игрок подписал контракт до 2031 года. Зарплата – 7,5 миллиона евро в год.

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    Источник: talkSPORT

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    17.01.2023 23:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11464

      R_a_i_n 1 час назад

      Всякие мудрики плевали на Абромовичей и тому подобных. Им где больше платят, там и Родина!

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      Рейтинг: +1252

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      ракицкий играл в зените.
      тимощук сейчас в структуре зенита.
      ордец, полярус.

      и кто этих игроков ******** из-за их паспорта украины? русские?
      нет, сами же украинцы.

      сами крайние русофобы, но националистами выставляют русских.
      лицемеры больные.

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