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  • Гендиректор «Шахтера»: «Не уверен, что Мудрик перешел бы в «Челси», если бы клубом управлял Абрамович»

Гендиректор «Шахтера»: «Не уверен, что Мудрик перешел бы в «Челси», если бы клубом управлял Абрамович»

17 января 2023, 23:53
3

Генеральный директор «Шахтера» прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

«Да, это очень символично. Скажу больше: если бы клубом все еще управлял Роман Абрамович, я не уверен, что мы смогли бы провести переговоры и закрыть эту сделку», – сказал Палкин.

  • «Челси» заплатит за Мудрика 70+30 миллионов евро.
  • Продажа Мудрика – рекордный трансфер для УПЛ.
  • Игрок подписал контракт до 2031 года. Зарплата – 7,5 миллиона евро в год.

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Источник: talkSPORT
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шахтер Челси Мудрик Михаил Абрамович Роман
Комментарии (3)
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сутулая собака и лисы
1673989952
ракицкий играл в зените. тимощук сейчас в структуре зенита. ордец, полярус. и кто этих игроков ******** из-за их паспорта украины? русские? нет, сами же украинцы. сами крайние русофобы, но националистами выставляют русских. лицемеры больные.
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R_a_i_n
1673990222
Всякие мудрики плевали на Абромовичей и тому подобных. Им где больше платят, там и Родина!
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Willow
1673995410
Потому что Аркадьевич брал молодых талантов за сумму в 10 раз меньшую и развивал их путём не частого доступа к играм в основе (но тренировкой с именитыми игроками) и сдачу в аренду в середняки. Переплачивать за игрока не игравшего на топ уровне просто бред. Суммой за данный трансфер попросту обесценили рынок.
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