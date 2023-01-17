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    Сычевой должен был принять украинское гражданство, чтобы перейти в клуб из Бундеслиги («СЭ»)

    Клубы из Бундеслиги интересовались нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым.

    По информации «СЭ», форвард отказался от перехода, так как одним из главных условий со стороны немецких клубов была смена российского гражданства на украинское.

    • Форвард зимой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
    • Сумма трансфера составила 100 миллионов рублей.
    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +154

      eugen-han 1 минуту назад

      Молодец, с таким подходом к делу у него есть определенное будущее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3316

      FRZZ 15 минут назад

      Никто в Бундеслиге не знает о существовании какого-то Сычевого.

      0
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      Рейтинг: +503

      Таврида > FRZZ 8 минут назад

      Тебе то откуда знать что там в Бундеслиги знают или не знают?

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