Сычевой должен был принять украинское гражданство, чтобы перейти в клуб из Бундеслиги («СЭ»)

Клубы из Бундеслиги интересовались нападающим «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым.

По информации «СЭ», форвард отказался от перехода, так как одним из главных условий со стороны немецких клубов была смена российского гражданства на украинское.

Форвард зимой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

Сумма трансфера составила 100 миллионов рублей.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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